Хавбек Джек Грилиш высказался о борьбе «Манчестер Сити» за трофеи в этом сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал игру команды в этом сезоне.

«У нас сейчас хорошая форма: мы лидируем в чемпионате, вышли в 1/4 финала Кубка Англии, и, конечно, то же самое — в Лиге чемпионов. Думаю, у «Манчестер Сити» сейчас хорошее время. Четвертьфинал Лиги чемпионов — невероятное событие», — цитирует Грилиша сайт «горожан».

«Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «Атлетико». Первая встреча состоится 5 апреля, вторая — 13-го.

В чемпионате Англии «горожане» лидируют в турнирной таблице, набрав 70 очков.