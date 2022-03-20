Арсен Венгер рассказал, что скучает по тренерской работе

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что скучает по тренерской работе.

«Я все еще могу внести свой вклад в развитие футбола. Но тренерства мне не хватает. Не той интенсивности. Я уязвим — я как парень, который больше не принимает наркотики.

Тренировать — значит заботиться о красивой игре, о ценностях, которыми мы дорожим, о том, что входит в наше тело, в каждую клетку нашего тела», — цитирует Венгера beIN Sports.

72-летний специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год, после чего покинул команду.