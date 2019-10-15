Харри Реднапп: «Покеттино будет дураком, если сменит «Тоттенхэм» на «Манчестер Юнайтед»

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп призвал нынешнего босса «шпор» Маурисио Покеттино не переходить в «Манчестер Юнайтед».

— Покеттино — тренер клуба из Лондона, прекрасного места для жизни, — цитирует The Mirror Реднаппа. — У «Тоттенхэма» есть шикарная база, отличный стадион, великолепные игроки. Где ему будет лучше?

«Ливерпуль»? Там он не нужен, у них есть Клопп. «Сити»? Там — Гвардьола. Я понимаю, если бы его позвал «Реал», тем более в Испании аргентинцам легко прижиться.

Но если он бросит «Тоттенхэм» ради «Манчестер Юнайтед», он будет дураком. В «МЮ» ничего не смогли сделать ни ван Гал, ни Моуринью. Там все настолько запущено, что процесс перестройки затянется на годы.

«Тоттенхэм» в последних матчах проиграл «Баварии» (2:7 в Лиге чемпионов) и «Брайтону» (0:3 в премьер-лиге), что вызвало волну слухов о скорой отставке Покеттино.