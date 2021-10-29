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Харри Магуайр: «Матчем против «Ливерпуля» мы подвели тренера, фанатов, клуб и себя самих»

17:13

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр рассказал о своих чувствах после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5).

«Было сложно, результат разочаровал. Оглядываясь назад, могу сказать, что это позор. Это далеко не то, что должен показывать этот клуб. Сложная неделя. Не стану говорить, что мы с легкостью справились с поражением.

Уверен, это один из худших моментов в карьерах каждого из нас. Ты возвращаешься домой и не так много спишь, потому что голова забита мыслями. «Если бы я сыграл иначе». Если бы честным, то я отправился домой, посмотрел на себя и подумал о том, что могу играть лучше и брать всю ответственность на себя.

Надеюсь, каждый игрок «МЮ» посмотрел на себя, взял на себя ответственность и не стал тыкать пальцем и винить кого-то еще. Нужно смотреть на себя, когда игра заканчивается с таким счетом и наступает такой период.

Матчем против «Ливерпуля» мы подставили тренера. Мы подвели фанатов, клуб и себя самих как футболистов. Так что мы должны взять всю ответственность на себя. Должны ли мы Сульшеру хороший матч? Конечно, должны", — сказал футболист Sky Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» дало Сульшеру 3 игры на исправление ситуации в команде.

В субботу, 30 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 9 туров чемпионата «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице с 14 очками на счету.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

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