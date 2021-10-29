Харри Магуайр: «Матчем против «Ливерпуля» мы подвели тренера, фанатов, клуб и себя самих»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр рассказал о своих чувствах после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5).

«Было сложно, результат разочаровал. Оглядываясь назад, могу сказать, что это позор. Это далеко не то, что должен показывать этот клуб. Сложная неделя. Не стану говорить, что мы с легкостью справились с поражением.

Уверен, это один из худших моментов в карьерах каждого из нас. Ты возвращаешься домой и не так много спишь, потому что голова забита мыслями. «Если бы я сыграл иначе». Если бы честным, то я отправился домой, посмотрел на себя и подумал о том, что могу играть лучше и брать всю ответственность на себя.

Надеюсь, каждый игрок «МЮ» посмотрел на себя, взял на себя ответственность и не стал тыкать пальцем и винить кого-то еще. Нужно смотреть на себя, когда игра заканчивается с таким счетом и наступает такой период.

Матчем против «Ливерпуля» мы подставили тренера. Мы подвели фанатов, клуб и себя самих как футболистов. Так что мы должны взять всю ответственность на себя. Должны ли мы Сульшеру хороший матч? Конечно, должны", — сказал футболист Sky Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» дало Сульшеру 3 игры на исправление ситуации в команде.

В субботу, 30 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 9 туров чемпионата «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице с 14 очками на счету.