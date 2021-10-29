Лукаку и Вернер могут восстановиться от травм после паузы на матчи сборных
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных нападающих команды Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.
«Лукаку и Вернер все еще травмированы, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Не люблю давать прогнозы, но могу сказать, что у Ромелу и Тимо смогут вернуться на поле после паузы на матчи сборных. На это нацелены и мы, и они».
Первый матч после паузы на встречи национальных команд «Челси» проведет 20 ноября с «Лестером» в рамках 12-го тура чемпионата Англии.
В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел 11 игр, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. У 25-летнего Вернера 2 гола и 1 передача в 10 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/en/news/2021/10/29/tuchel-press-conference-ahead-of-newcastle
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