Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Харри Кейн: «Моуринью побеждал с каждым клубом, в котором работал. Я на том этапе карьеры, когда хочется выигрывать трофеи»

20:47

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил надежду, что новый главный тренер команды Жозе Моуринью сможет выиграть с клубом трофей. Последний раз «шпоры» завоевывали титул еще до перехода Кейна — Кубок английской лиги в 2008 году.

— Тренер побеждал в каждом клубе, с которым работал, — цитирует BBC Кейна. — От этого никуда не деться. Я четко дал понять, что нахожусь на том этапе карьеры, когда хочу выигрывать трофеи. Я дал понять, что хочу выигрывать их здесь. Для нас это очень важный сезон. Мы всерьез смотрим на Лигу чемпионов и Кубок Англии в этом сезоне. Постараемся их выиграть. Посмотрим, как сложится ситуация. Я продолжу делать то, что должен, продолжать бороться за трофеи.

Мы все хотим побеждать. Мы хотели побеждать и с Покеттино, и с нынешним тренером. Его репутация дает нам уверенность. Каждый должен показать тренеру, на что он способен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир