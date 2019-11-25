Харри Кейн: «Моуринью побеждал с каждым клубом, в котором работал. Я на том этапе карьеры, когда хочется выигрывать трофеи»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил надежду, что новый главный тренер команды Жозе Моуринью сможет выиграть с клубом трофей. Последний раз «шпоры» завоевывали титул еще до перехода Кейна — Кубок английской лиги в 2008 году.

— Тренер побеждал в каждом клубе, с которым работал, — цитирует BBC Кейна. — От этого никуда не деться. Я четко дал понять, что нахожусь на том этапе карьеры, когда хочу выигрывать трофеи. Я дал понять, что хочу выигрывать их здесь. Для нас это очень важный сезон. Мы всерьез смотрим на Лигу чемпионов и Кубок Англии в этом сезоне. Постараемся их выиграть. Посмотрим, как сложится ситуация. Я продолжу делать то, что должен, продолжать бороться за трофеи.

Мы все хотим побеждать. Мы хотели побеждать и с Покеттино, и с нынешним тренером. Его репутация дает нам уверенность. Каждый должен показать тренеру, на что он способен.