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Хамес не знает, где будет играть в следующем сезоне

07:01
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес признался, что пока не определился с новым клубом. Тем не менее, 30-летний колумбиец надеется найти команду, где его ждут.

«Меня спрашивают, где я буду играть. Не знаю. Пока не знаю. Все сложно. Где бы я ни был. Каждый должен быть там, где его ждут», — сказал Хамес во время стрима на Twitch.

В сезоне-2020/21 колумбиец провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

Ранее появилась информация, что «Милан» близок к договоренности с «Эвертоном» по трансферу игрока, на которого не рассчитывает новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.

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Евгений Козинов все материалы автора

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