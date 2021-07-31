«Ньюкасл» планирует продлить контракт со Стивом Брюсом

«Ньюкасл» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Стивом Брюсом, сообщает Daily Star.

По информации источника, владелец клуба Майк Эшли предложил 60-летнему англичанину новое соглашение сроком на 3 года.

Стив Брюс возглавляет «Ньюкасл» с июля 2019 года. Нынешнее соглашение специалиста действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2020/21 «сороки» под руководством Брюса заняли 12-е место в чемпионате Англии с 45 очками в 38 матчах.