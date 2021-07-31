Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ньюкасл» планирует продлить контракт со Стивом Брюсом

08:16
Теги:

«Ньюкасл» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Стивом Брюсом, сообщает Daily Star.

По информации источника, владелец клуба Майк Эшли предложил 60-летнему англичанину новое соглашение сроком на 3 года.

Стив Брюс возглавляет «Ньюкасл» с июля 2019 года. Нынешнее соглашение специалиста действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2020/21 «сороки» под руководством Брюса заняли 12-е место в чемпионате Англии с 45 очками в 38 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/sport/football/newcastle-steve-bruce-new-contract-24651472

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Овечкин заработает за карьеру в НХЛ немыслимую сумму. От исторического первого места по деньгам его отделяет Кросби
Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд