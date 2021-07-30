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Бенитес сообщил Хамесу, что не рассчитывает на игрока

22:51
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес должен будет покинуть клуб этим летом. Новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес уже сообщил 30-летнему футболисту, что не рассчитывает на него, информирует Liverpool Echo.

В сезоне-2020/21 колумбиец провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

Ранее появилась информация, что «Милан» близок к договоренности с «Эвертоном» по трансферу игрока. За хавбека красно-черные заплатят 10 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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