Бенитес сообщил Хамесу, что не рассчитывает на игрока

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес должен будет покинуть клуб этим летом. Новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес уже сообщил 30-летнему футболисту, что не рассчитывает на него, информирует Liverpool Echo.

В сезоне-2020/21 колумбиец провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

Ранее появилась информация, что «Милан» близок к договоренности с «Эвертоном» по трансферу игрока. За хавбека красно-черные заплатят 10 миллионов евро.