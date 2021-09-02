Гари Невилл: «Что-то не так с «Ливерпулем»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что с «Ливерпулем» что-то не так.
«Я говорил, что после игры с «Челси» я не могу понять, что не так с «Ливерпулем». Но что-то явно не то. Больших проблем у «Ливерпуля» нет с командным духом, тренер ладит с игроками, но чего-то не хватает. Помню, как три года назад я думал, что у «МЮ» проблемы, два года назад было то же самое. Ты просто это чувствуешь», — цитирует Невилла Liverpool Echo.
После трех туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 12 сентября команда сыграет с «Лидсом». Начало — в 18.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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