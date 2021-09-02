Гари Невилл: «Что-то не так с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что с «Ливерпулем» что-то не так.

«Я говорил, что после игры с «Челси» я не могу понять, что не так с «Ливерпулем». Но что-то явно не то. Больших проблем у «Ливерпуля» нет с командным духом, тренер ладит с игроками, но чего-то не хватает. Помню, как три года назад я думал, что у «МЮ» проблемы, два года назад было то же самое. Ты просто это чувствуешь», — цитирует Невилла Liverpool Echo.

После трех туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 12 сентября команда сыграет с «Лидсом». Начало — в 18.30 (мск).