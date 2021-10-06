Линекер: «Сейчас сильнее АПЛ. Ла лига была сильнее, когда в ней играли Месси и Роналду»

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер сравнил уровень АПЛ и ла лиги

«Думаю, АПЛ все-таки сильнее. Хотя 3-4 года назад Испания была впереди Англии. Ла лига была сильнее в те 10 лет, когда там были Роналду и Месси. Испанские клубы доминировали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Они выигрывали почти все трофеи, но у всех чемпионатов случаются спады. Возможно, этот спад не продлится долго», — цитирует Линекера Marca.

36-летний Роналду сейчас выступает в составе «Манчестер Юнайтед», 34-летний Месси летом стал игроком «ПСЖ».