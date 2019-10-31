Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола зарабатывает 20 миллионов фунтов стерлингов в год, утверждает The Sun. По информации СМИ, 48-летний испанец является самым высокооплачиваемым специалистом среди всех видов спорта в Англии.

Вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров является Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») — 8,5 миллионов.

Третий — Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»). Его зарплата составляет 7,5 миллиона фунтов стерлингов в год.

В пятерку входят Юрген Клопп («Ливерпуль») и исполнительный директор команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфф. Оба зарабатывают по 7 миллионов.

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