Гвардьола пока не уверен, что заслуживает новый контракт

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, как обстоят дела с его контрактом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

— В конце сезона будет уже четыре года, как я здесь нахожусь, в конце следующего — пять, хочу оставаться до тех пор, — цитирует испанского специалиста Goal. — Это большой срок. Клубы увольняют своих тренеров каждую неделю. Не раз говорил, что мне хорошо здесь.

Чтобы подписать новый контракт, должен посмотреть, что у нас получается и заслуживаю ли я его. В последние годы уровень вырос, ожидания стали выше, потому должны посмотреть, сможем ли мы соответствовать. Это не только мое решение, но и клуба.