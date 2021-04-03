«Арсенал» 4 раза коснулся мяча в штрафной «Ливерпуля» за первый тайм
В матче 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» хозяева коснулись мяча в штрафной 4 раза за первый тайм, сообщает 3 апреля Sky Sports. Первая половина завершилась вничью — 0:0.
Arsenal had 4 touches in the Liverpool box in the first half — their fewest in the first half of a PL home game since March 2014 v Manchester City (were 1-0 down at HT, drew 1-1) pic.twitter.com/mbbOSSk3gi— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 3, 2021
Это худший показатель для «Арсенала» с 2014 года, когда они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1). После первого тайма «канониры» уступали 0:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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