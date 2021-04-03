Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» 4 раза коснулся мяча в штрафной «Ливерпуля» за первый тайм

23:08
Теги:

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» хозяева коснулись мяча в штрафной 4 раза за первый тайм, сообщает 3 апреля Sky Sports. Первая половина завершилась вничью — 0:0.

Это худший показатель для «Арсенала» с 2014 года, когда они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1). После первого тайма «канониры» уступали 0:1.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...