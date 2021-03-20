Тухель рассказал об обеспокоенности Абрахама в связи со своим положением в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об обеспокоенности нападающего «синих» Тэмми Абрахама в связи с его положением в команде.

«Я чувствую, что Тэмми обеспокоен по поводу своей роли в команде, потому что понимает: роль в команде может повлиять на его положение в сборной. Мы не обсуждали это, но я удивлюсь, если Тэмми не думает об этом. У игроков есть свои интересы, и это нормально. У Абрахама есть свои цели, и мы можем увеличить его вовлеченность в игру, но в то же время нужно, чтобы форварды, которые выходят на поле, сохраняли уверенность, так что все не так просто», — цитирует Goal Тухеля.

В сезоне-2020/21 Абрахам провел 30 матчей за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. 23-летний англичанин не попал в заявку «синих» в пяти последних матчах.