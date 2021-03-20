Тухель рассказал об обеспокоенности Абрахама в связи со своим положением в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об обеспокоенности нападающего «синих» Тэмми Абрахама в связи с его положением в команде.
«Я чувствую, что Тэмми обеспокоен по поводу своей роли в команде, потому что понимает: роль в команде может повлиять на его положение в сборной. Мы не обсуждали это, но я удивлюсь, если Тэмми не думает об этом. У игроков есть свои интересы, и это нормально. У Абрахама есть свои цели, и мы можем увеличить его вовлеченность в игру, но в то же время нужно, чтобы форварды, которые выходят на поле, сохраняли уверенность, так что все не так просто», — цитирует Goal Тухеля.
В сезоне-2020/21 Абрахам провел 30 матчей за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. 23-летний англичанин не попал в заявку «синих» в пяти последних матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/hes-concerned-about-his-role-tuchel-makes-abraham-admission/rbzh3hbmua291d5agw5vdoq1c
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