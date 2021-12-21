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Гвардиола высказался о поведении игроков «Манчестер Сити» за пределами поля

12:25
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как игроки должны вести себя на поле и за его пределами.

Ранее футболисты команды Джек Грилиш и Фил Фоден были замечены на вечеринке после победы над «Лидсом» (7:0) в 17-м туре АПЛ. После этого они не попали в стартовый состав на матч 18-го тура с «Ньюкаслом» (4:0).

«Я выбрал этот состав, так как эти футболисты заслужили играть. В рождественные праздники я много уделаю внимания поведению на поле и за его пределами. Если за пределами поля поведение ненадлежащее, они не будут играть», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице. «Ньюкасл» занимает предпоследнее, 19-е место.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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