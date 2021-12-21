«МЮ» хочет сохранить Кавани до лета 2022 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани до лета 2022 года может остаться в команде, сообщает Daily Mail.

По данным источника, из-за ситуации с коронавирусом манкунианцы не хотели бы терять хорошего игрока раньше времени. Контракт Кавани истекает по окончании сезона-2021/22.

Сообщалось, что «Барселона» хотела бы приобрести уругвайца уже в ближайшее трансферное окно. Сам футболист готов пойти на сниженную зарплату в каталонском клубе, чтобы сине-гранатовые могли уложиться в потолок зарплат.