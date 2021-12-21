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«МЮ» хочет сохранить Кавани до лета 2022 года

12:10
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани до лета 2022 года может остаться в команде, сообщает Daily Mail.

По данным источника, из-за ситуации с коронавирусом манкунианцы не хотели бы терять хорошего игрока раньше времени. Контракт Кавани истекает по окончании сезона-2021/22.

Сообщалось, что «Барселона» хотела бы приобрести уругвайца уже в ближайшее трансферное окно. Сам футболист готов пойти на сниженную зарплату в каталонском клубе, чтобы сине-гранатовые могли уложиться в потолок зарплат.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани забил один мяч в восьми матчах за «красных дьяволов».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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