«МЮ» хочет сохранить Кавани до лета 2022 года
12:10
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани до лета 2022 года может остаться в команде, сообщает Daily Mail.
По данным источника, из-за ситуации с коронавирусом манкунианцы не хотели бы терять хорошего игрока раньше времени. Контракт Кавани истекает по окончании сезона-2021/22.
Сообщалось, что «Барселона» хотела бы приобрести уругвайца уже в ближайшее трансферное окно. Сам футболист готов пойти на сниженную зарплату в каталонском клубе, чтобы сине-гранатовые могли уложиться в потолок зарплат.
В нынешнем сезоне 34-летний Кавани забил один мяч в восьми матчах за «красных дьяволов».
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