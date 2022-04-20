Гвардиола: «Физиотерапевты провели 71 процедуру между матчем с «Атлетико» и полуфиналом Кубка Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии игроков команды.

«Наши физиотерапевты провели 71 процедуру в период между матчами с «Атлетико» и полуфиналом Кубка Англии против «Ливерпуля». Это правда. Врач приходил ко мне. Это произошло не в одной игре. Это результат трех финалов. Когда ко мне приходят и говорит, что Кайл Уокер готов играть, но ограниченное количество минут, это можно принять.

Мне нравится работать с небольшим составом. В течение 10 дней против «Ливерпуля», «Атлетико», «Ливерпуля», «Атлетико» вам нужно много игроков, но не обязательно 25 или 27. Нужны 16, 17 или 18 футболистов, которые должны быть все время в форме, иначе сложно выдержать все соревнования. Это факт», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

16 апреля «Ман Сити» проиграл «Ливерпулю» в полуфинале Кубка Англии (2:3). В АПЛ команда идет на втором месте, имея в активе 74 очка.