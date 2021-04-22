Гвардиола отметил игру полузащитника «Сити» Фодена: «Парень растет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результатах полузащитника Филипа Фодена.

В матче 33-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1) 20-летний игрок отметился голом.

«Парень растет. Его влияние на «Сити» огромное. Он становится серьезным игроком. Уже сейчас Фоден важен для нас. Он сильно влияет на нашу игру в атаке», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«Манчестер Сити» в 33 матчах чемпионата набрал 77 баллов и расположился на 1-м месте в турнирной таблице.