Вудворд ушел из «Манчестер Юнайтед» из-за Суперлиги

Стала известна причина ухода с поста вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.

По информации ВВС, 49-летний руководитель подал в отставку из-за намерения клуба участвовать в проекте Суперлиги.

О своем уходе он объявил в понедельник, 19 апреля, однако окончательно он покинет пост в конце 2021 года.

Как отмечается, Вудворд обладал большим влиянием в Ассоциации европейских клубов. Из состава организации, которая выступала против Суперлиги, вышли все 12 клубов-основателей нового турнира.

Вудворд также работал над проектом нового формата Лиги чемпионов, представленного в понедельник.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».