Гвардиола: «Де Брейне своим талантом помогает «Манчестер Сити» выигрывать матчи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, говоря о предоставленном игровом времени полузащитнику команды Кевину Де Брейне в матче Кубка Англии против «Хаддерсфилда», отметил, что не хотел рисковать футболистом (5:0).

«Когда я играл, у меня в течение года были проблемы с подколенными сухожилиями, и когда ты возвращаешься, тебе нужно время. Ты должен быть спокоен, играть первое время недолго... Не нужно его заставлять. Я не хочу это делать. Он может помочь нам за 20 минут больше, чем за 90. После этого его тело вынесет приговор. Болельщики в него влюблены. И это уважение будет навсегда. Я невероятно рад, что он вернулся. Кевин помогает выигрывать матчи своим талантом», — приводит Marca слова тренера.

Де Брейне провел на поле 33 минуты в матче против «Хаддерсфилда». 32-летний футболист не играл с 11 сентября после травмы подколенного сухожилия.