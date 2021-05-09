Гвардиола назвал Зинченко исключительным футболистом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру футболиста «горожан» Александра Зинченко.

«Зинченко очень много боролся, чтобы завоевать место в составе. Мы могли продать его, но он сказал, что хочет остаться и пробиться в основу. Это многое значит. Зинченко играет на разных позициях и никогда не имеет ничего против этого. Он не ошибается. Как только ты что-то говоришь, он мгновенно это усваивает. Он всегда сконцентрирован, сфокусирован. Зинченко играет слева в защите против Салаха, Рэшфорда, Ди Марии — самых сильных соперников, и умудряется не ошибаться. Он исключителен в плане работы с мячом, мы все это знаем», — приводит Goal слова Гвардиолы.

В сезоне-2020/21 Зинченко провел 29 матчей за «Манчестер Сити», на счету 24-летнего украинца 2 результативных передачи.