Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардиола назвал Зинченко исключительным футболистом

11:36
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру футболиста «горожан» Александра Зинченко.

«Зинченко очень много боролся, чтобы завоевать место в составе. Мы могли продать его, но он сказал, что хочет остаться и пробиться в основу. Это многое значит. Зинченко играет на разных позициях и никогда не имеет ничего против этого. Он не ошибается. Как только ты что-то говоришь, он мгновенно это усваивает. Он всегда сконцентрирован, сфокусирован. Зинченко играет слева в защите против Салаха, Рэшфорда, Ди Марии — самых сильных соперников, и умудряется не ошибаться. Он исключителен в плане работы с мячом, мы все это знаем», — приводит Goal слова Гвардиолы.

В сезоне-2020/21 Зинченко провел 29 матчей за «Манчестер Сити», на счету 24-летнего украинца 2 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-city-boss-guardiola-reveals-exceptional-zinchenko/1tk96kmt4cdod16tys66iqxrub

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Мы дождались нового Гретцки? Макдэвид выбил сотню даже в укороченной регулярке!
Культурные площадки Москвы готовят более 200 мероприятий к 9 Мая
Камера сняла момент нападения на школьницу в Петербурге
У Илона Маска есть синдром Аспергера или нет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд