«Эвертон» планирует усилиться полузащитником «Фулхэма»

«Эвертон» интересуется полузащитником «Фулхэма» Андре-Франком Замбо Ангисса, сообщает The Mirror.

По информации источника, в услугах 25-летнего камерунца заинтересован главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти. Сообщается, что трансфер может обойтись «Эвертону» в сумму около 25 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Замбо Ангисса провел 34 матча за «Фулхэм», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22,5 миллиона фунтов.