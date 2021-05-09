«Эвертон» планирует усилиться полузащитником «Фулхэма»
11:47
«Эвертон» интересуется полузащитником «Фулхэма» Андре-Франком Замбо Ангисса, сообщает The Mirror.
По информации источника, в услугах 25-летнего камерунца заинтересован главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти. Сообщается, что трансфер может обойтись «Эвертону» в сумму около 25 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Замбо Ангисса провел 34 матча за «Фулхэм», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22,5 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/carlo-ancelotti-eyes-fulham-raid-24067471
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