Гвардиола хочет видеть Холанна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает As.

По данным источника, норвежец может стать хорошей заменой Феррану Торресу, который ушел в «Барселону». Однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Реале». Своему агенту он рассказал, что хотел бы выступать в мадридском клубе вместе Килианом Мбаппе.