Гари Невилл может баллотироваться на пост мэра Манчестера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл может принять участие в выборах мэра Манчестера, которые пройдут в 2024 году, сообщил журналист The Guardian Джим Уотерсон.

Ранее экс-футболист вступил в Лейбористскую партию и высказывался с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Невилл выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 2011 год. Вместе с командой он восемь раз выиграл чемпионат Англии и трижды — Кубок страны, также он дважды становился победителем Лиги чемпионов.