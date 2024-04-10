Гвардиол рассказал, почему решил перейти в «Манчестер Сити»
Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол рассказал, почему перешел в английский клуб.
«Причина — желание побеждать. Я более чем счастлив быть частью этого клуба и, конечно же, забить свой первый гол, — цитирует Гвардиола Man City International.
Хорват играет за «Манчестер Сити» с прошлого лета. За это время он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одной голевой передачей.
Дебютный мяч Гвардиол забил в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72-30
|71
|
3
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65-45
|60
|
5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
6
|МЮ
|31
|15
|4
|12
|45-46
|49
|
7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65-52
|47
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44-49
|42
|
12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45-55
|41
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45-58
|29
|
17
|Нот. Форест
|32
|7
|8
|17
|40-56
|25
|
18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45-65
|25
|
19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32-67
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|31
|3
|7
|21
|30-82
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|- : -
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|- : -
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|- : -
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
Новости