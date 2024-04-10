«Челси» планирует расстаться с 11 игроками в летнее трансферное окно

«Челси» в летнее трансферное окно может расстаться с 11 футболистами, сообщает Football London.

В числе тех, кто покинет команды, значатся полузащитник Конор Галлахер и нападающий Армандо Броя, который во второй половине сезона перешел в «Фулхэм» на правах аренды.

«Челси» планирует выручить с продажи игроков деньги на покупку новых футболистов. Лондонцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость.