Клопп допустил, что может завершить тренерскую карьеру после ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп думает о том, чтобы не продолжать тренерскую карьеру после того, как покинет английский клуб.

«На данный момент я не планирую продолжать карьеру тренера. Можете спросить меня через год, но сейчас — нет», — цитирует Клоппа Sports Brief.

56-летний немец объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24. Он возглавляет клуб с октября 2015 года.

После 31 тура чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 71 очко.