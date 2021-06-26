«Манчестер Сити» примет решения по трансферам Грилиша и Кейна после Евро-2020

«Манчестер Сити» примет решения по поводу возможных трансферов полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша и нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна после Евро-2020, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» рассматривают обоих футболистов как главные цели на трансферное окно, но никакого продвижения не произойдет, пока игроки выступают за сборную Англии на чемпионате Европы. Сообщается, что «Манчестер Сити» в данный момент не ведет переговоры по Грилишу, а первая попытка переговоров по Кейну провалилась, поскольку «Тоттенхэм» отклонил предложение. Руководство «горожан» считает трудноосуществимым вариант с покупкой обоих футболистов в одно трансферное окно.

Manchester City will make final decision on Jack Grealish and Harry Kane negotiations after the Euros. Both English players are considered «top targets' but nothing is happening while they're focused on Euro 2020. ? #MCFC #ManCitu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2021

В сезоне-2020/21 Грилиш провел 27 матчей за «Астон Виллу», на его счету 7 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего игрока в 65 миллионов евро.

На счету Кейна 33 гола и 17 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» в минувшем сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро.