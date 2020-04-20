Грэм Сунесс: «Не думаю, что клубы будут тратиться на трансферы так же, как последние 7-8 лет»

Трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок.

— Не думаю, что мы в ближайшее время увидим трансферы с завышенными суммами, как было в последние 7-8 лет, — цитирует Sky Sports Сунесса. — Да, возможно, топ-клубы — 20 лучших в мире — будут тратить много денег, но остальные — вряд ли. Уверен, что мы увидим серьезное понижение стоимости многих сильных футболистов.

Почти все чемпионаты в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса, многие клубы урезают зарплату персоналу и футболистам. Некоторые клубы прекратили существование из-за финансовых проблем.