Грэм Поттер: «Я очень горжусь игроками после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Брайтона»? Грэм Поттер после победы над «Арсеналом» в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:1) признался, что гордится игроками.

— У нас было много сильных качеств и смелости, — цитирует BBC Поттера. — Я очень горжусь. Игроки были великолепны. Мы играли против пяти из шести командой большой шестерки на выезде, и это непросто. Это фантастический вечер для нас.

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