«*** Грецию, *** полицию!». Стало известно, что Магуайр кричал полицейским в Греции

Стали известны подробности задержания защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра в Греции.

Как сообщает Daily Mail, футболист кричал полицейским: «*** вас всех, идите ***, *** греческую полицию, *** Грецию, *** греческую цивилизацию, мне ***». Отмечается, что игрок напал на сержанта полиции, ударив его по правой ноге. Находясь в полицейском участке, Магуайр толкнул другого полицейского и уронил его на землю.

В августе у 27-летнего английского футболиста произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара в Греции, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка, после чего были задержаны. Впоследствии суд Греции приговорил капитана «Манчестер Юнайтед» к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней условно.