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Голкипер Серхио Ромеро уйдет из «Манчестер Юнайтед» этой зимой

13:20
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро в зимнее трансферное окно покинет команду, утверждает Manchester Evening News.

По данным источника, 33-летний футболист уже сообщил о своем уходе некоторым игрокам и работникам клуба. Сообщалось, что он продолжит карьеру в «Боке Хуниорс». Ромеро нравится этот вариант, так как он намерен попасть в сборную Аргентины.

Соглашение аргентинца с «МЮ» рассчитано до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. В этом сезоне голкипер не выходил на поле в составе «МЮ».

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