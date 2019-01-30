Гол Рондона помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"

"Ньюкасл" выиграл у "Манчестер Сити" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились бывший форвард "Зенит" Саломон Рондон и Мэтт Ритчи (с пенальти).

Единственный гол "Сити" в активе Серхио Агуэро, который забил уже на первой минуте. "Горожане" с 56 очками занимают второе место в чемпионате Англии. Лидирует "Ливерпуль", у которого 60 очков и матч в запасе. У "Ньюкасла" 24 очка и 14-я позиция.

В следующем туре "Ньюкасл" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом", а "Манчестер Сити" примет "Арсенал".

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 2:1 (0:1)

Голы: Агуэро, 1 (0:1). Рондон, 66 (1:1). Ритчи, 80 - с пенальти (2:1).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 87), Перес (Манкильо, 90).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данилу (Гюндоган, 83), Ляпорт, Стоунс, Сильва, Фернандинью, Де Брейне (Бернарду Силва, 65), Агуэро, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 73).

Предупреждения: Де Брейне, 17. Стерлинг, 34. Перес, 54. Шер, 72. Ляпорт, 90+1.

Судья: Тирни.

29 января. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

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