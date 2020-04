Год назад Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ

Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг год назад открыл счет в матче 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:1). Форвард забил на 8-й секунде игры. Он стал самым быстрым за всю историю премьер-лиги.

После розыгрыша с центра поля игрок «Уотфорда», выбивая мяч, попал им в ирландца. Лонг вышел один на один с вратарем Беном Фостером и перебросил его.

Shane Long scored the Premier League's fastest ever goal, scoring it in 7.69 seconds for Southampton against Watford on the 24th of April 2019, the match ended in a 1-1 draw. pic.twitter.com/1ThJFjTK2F