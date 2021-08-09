Санчо провел первую тренировку в составе «Манчестер Юнайтед»
18:18
Полузащитник Джейдон Санчо провел первую тренировку в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».
21-летний англичанин вышел из отпуска, который ему предоставили после Евро-2020.
23 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Санчо в команду из дортмундской «Боруссии».
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