Санчо провел первую тренировку в составе «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Джейдон Санчо провел первую тренировку в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

21-летний англичанин вышел из отпуска, который ему предоставили после Евро-2020.

23 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Санчо в команду из дортмундской «Боруссии».