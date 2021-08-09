Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Санчо провел первую тренировку в составе «Манчестер Юнайтед»

18:18
Джейдон Санчо. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Джейдон Санчо. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Теги:

Полузащитник Джейдон Санчо провел первую тренировку в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

21-летний англичанин вышел из отпуска, который ему предоставили после Евро-2020.

23 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Санчо в команду из дортмундской «Боруссии».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
Белорусская ассоциация гимнастики — о России: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону»
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Как врач футбольной сборной спас Олимпиаду для Ласицкене
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд