Постекоглу — о поражении от «Вулверхэмптона»: «В конце матче у «Тоттенхэма» не осталось сил»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 12-го тура АПЛ.

«Голы, забитые в добавленное время, разочаровывают, а ведь мы упорно работали. В конце у нас не осталось сил, но надо отдать должное «Вулверхэмптону», они набросились на нас и забили пару хороших голов. В первом тайме мы забили хороший гол, а затем играли немного прагматично. У нас были шансы, которыми мы могли бы воспользоваться», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» (26 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» находится на 11 строчке (15).