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Постекоглу — о поражении от «Вулверхэмптона»: «В конце матче у «Тоттенхэма» не осталось сил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 12-го тура АПЛ.

«Голы, забитые в добавленное время, разочаровывают, а ведь мы упорно работали. В конце у нас не осталось сил, но надо отдать должное «Вулверхэмптону», они набросились на нас и забили пару хороших голов. В первом тайме мы забили хороший гол, а затем играли немного прагматично. У нас были шансы, которыми мы могли бы воспользоваться», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» (26 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» находится на 11 строчке (15).

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
3
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
4
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
8
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
12
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
13
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
16
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 2 : 1
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 3 : 1
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 2 : 3
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 1 : 0
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 - : -
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
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12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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