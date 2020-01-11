Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» продлил контракт с клубом

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер заключил с клубом новый контракт. Договор с 52-летним специалистом рассчитан на четыре с половиной года и предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев, сообщает официальный сайт клуба.

Уайлдер тренирует «клинков» с 2016 года. За это время клуб поднялся из лиги один в премьер-лигу.

What a signing ? pic.twitter.com/FTKbPQlBdT — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 10, 2020

— Естественно, я рад заключить новый контракт до 2024 года и связать свое будущее с клубом, который так близок моему сердцу. Я благодарен принцу Абдулле за то, что он проявил инициативу и предложил этот контракт. Мы замечательно провели несколько лет вместе, и я надеюсь, мы продолжим свое движение вперед — а там посмотрим, к чему это нас приведет, — сказал Уайлдер.