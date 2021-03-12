Гюндоган признан игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган стал лучшим игроком месяца второй раз подряд. Тот же приз он завоевал и по итогам января.

В феврале 30-летний футболист принял участие в пяти матчах английского чемпионата. Гюндоган отметился голевой передачей в игре с «Бернли» (2:0). И забил по два гола «Ливерпулю» (4:1) и «Тоттенхэму» (3:0).

В текущем сезоне Гюндоган провел за клуб 32 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 3 голевые передачи. «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая на 14 очков «Манчестер Юнайтед».