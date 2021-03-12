Гюндоган признан игроком месяца в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган стал лучшим игроком месяца второй раз подряд. Тот же приз он завоевал и по итогам января.
В феврале 30-летний футболист принял участие в пяти матчах английского чемпионата. Гюндоган отметился голевой передачей в игре с «Бернли» (2:0). И забил по два гола «Ливерпулю» (4:1) и «Тоттенхэму» (3:0).
В текущем сезоне Гюндоган провел за клуб 32 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 3 голевые передачи. «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая на 14 очков «Манчестер Юнайтед».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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