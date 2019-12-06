Главный тренер «Шанхая» может возглавить «Эвертон»

«Эвертон» продолжает поиски главного тренера после увольнения Марку Силвы. На этот пост претендует тренер китайского клуба «Шанхай СИПГ» Витор Перейра, утверждает Sky Sports.

51-летний португалец готов рассмотреть предложения клуба АПЛ. Под его руководством «Шанхай» занял третье место в китайской суперлиге.

В 2013 году «Эвертон» уже раздумывал над приглашением Перейры, но тогда руководство клуба отдало предпочтение Роберто Мартинесу.

В Европе Перейра известен по работе с «Порту», «Олимпиакосом» и «Фенербахче». В Китай португалец перебрался в 2018 году, став одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Главный претендент на должность наставника «ирисок» — Дэвид Мойес. К предстоящему матчу против «Челси» команду готовит Данкан Фергюсон.

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