«Арсенал» намерен продлить контракт с Букайо Сакой в конце сезона

«Арсенал» ведет переговоры по продлению контракта с полузащитником Букайо Сакой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «канониры» рассчитывают достичь договоренности по новому соглашению с 20-летним англичанином после завершения сезона-2021/22.

Сака — воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне футболист забил 10 голов и отдал 5 результативных передач в 33 матчах за команду. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.