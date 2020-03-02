Главный тренер молодежной команды «Ливерпуля» возглавил «Блэкпул»

Главный тренер «Ливерпуля"-U23 Нил Критчли возглавил «Блэкпул», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

41-летний специалист работал в структуре «Ливерпуля» с 2013 года, команду игроков до 23 лет он возглавил в начале сезона-2017/18. Дважды в сезоне-2019/20 Критчли заменял главного тренера основной команды «Ливерпуля» Юргена Клоппа. В первый раз — в матче Кубка лиги против «Астон Виллы» (0:5), когда основной состав отправился на клубный чемпионат мира, во второй раз — в ответном матче Кубка Англии против «Шрусбери Таун» (1:0), когда основной состав находился на отдыхе в связи с перерывом в чемпионате Англии.