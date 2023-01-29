Тен Хаг рассказал о травме Эриксена в матче с «Редингом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о травме полузащитника Кристиана Эриксена в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Рединга» (3:1).

Датчанин провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Фреда.

«Всегда трудно дать стопроцентно точную информацию сразу после матча, но у Кристиана проблемы с голеностопом. Нужно подождать конкретного диагноза, думаю, он появится у нас где-то через сутки. После этого я смогу сказать больше», — приводит официальный сайт «МЮ» слова тен Хага.

В сезоне-2022/23 Эриксен забил 2 гола и сделал 9 результативных передач в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.