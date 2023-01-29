«Флуминенсе» отказался продавать полузащитника Андре в «Фулхэм» за 20 миллионов евро

«Флуминенсе» отказался продавать полузащитника Андре в «Фулхэм», утверждает O Globo.

Английский клуб предложил 20 миллионов евро за 21-летнего футболиста, однако бразильская команда не хочет расставаться с игроком в зимнее трансферное окно.

Андре — воспитанник «Флуминенсе», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 110 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 10 миллионов евро.