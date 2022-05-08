Рангник: «Проблема «Манчестер Юнайтед» заключается в неумении защищаться всей командой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:4) в матче 36-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы были более-менее надежны в обороне, когда играли в три защитника в последние 15-20 минут игры, но этого было недостаточно, — приводит слова Рангника BBC. — Проблема «Манчестер Юнайтед» заключается в недостаточной энергичности и неумении защищаться всей командой. Дело не в мастерстве отдельных игроков. Мы доказывали это в других играх, когда обыгрывали «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» дома и побеждали «Лидс» в гостях. В заключительной встрече должны показать себя иначе, ведь для выхода в Лигу Европы нам потребуется одно или три очка. Сегодня порой команда выглядела так, словно уже находилась в летнем отпуске. Такого в матче с «Кристал Пэлас» быть не должно».

После 36 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Брайтон» с 47 баллами располагается на девятой позиции.