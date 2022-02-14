Эриксен провел 60 минут в товарищеском матче за «Брайтон» и сделал голевую передачу

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен 14 февраля провел 60 минут в товарищеском матче против «Саутенд Юнайтед» (3:2).

Датчанин, который 14 февраля празднует 30-летие, провел первую игру после перенесенного на чемпионате Европы сердечного приступа и отметился результативной передачей.

Эриксен не выходил на поле после матча Евро-2020 против финнов. Футболисту пришлось покинуть миланский «Интер», поскольку по регламенту в Италии запрещено играть с кардиовертером-дефибриллятором.

В конце января датчанин подписал контракт с «Брентфордом».