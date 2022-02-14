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Сегодня, 21:34

Эриксен провел 60 минут в товарищеском матче за «Брайтон» и сделал голевую передачу

Иван Шитик
Корреспондент
Кристиан Эриксен.
Фото ФК «Брентфорд».

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен 14 февраля провел 60 минут в товарищеском матче против «Саутенд Юнайтед» (3:2).

Датчанин, который 14 февраля празднует 30-летие, провел первую игру после перенесенного на чемпионате Европы сердечного приступа и отметился результативной передачей.

Эриксен не выходил на поле после матча Евро-2020 против финнов. Футболисту пришлось покинуть миланский «Интер», поскольку по регламенту в Италии запрещено играть с кардиовертером-дефибриллятором.

В конце января датчанин подписал контракт с «Брентфордом».

Кристиан Эриксен
ФК Брентфорд
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3
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 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
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 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
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 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
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 Брайтон 23 7 12 4 25-23 33
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 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
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 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
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 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
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 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
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 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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