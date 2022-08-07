Эрик тен Хаг: «Роналду не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему не включил нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).
«У Роналду была очень короткая предсезонка. Он начал тренироваться только на прошлой неделе и провел на поле всего 45 минут в товарищеском матче. Он не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда.
Конечно, это определенно неудача и большое разочарование. Я с самого начала знал, что будет нелегко. Мы пропустили два мяча, и это было не очень хорошо с точки зрения организации.
Понятно, что во втором тайме мы создавали моменты, у Рэшфорда были два хороших шанса. Жаль, что мы их не реализовали.
Я категорически недоволен. Мы должны действовать лучше. Должны извлечь уроки из этого матча», — приводит слова тренера BBC.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
6
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 2
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 2
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
|
Жоэлинтон
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1