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Сегодня, 19:11

Эрик тен Хаг: «Роналду не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему не включил нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«У Роналду была очень короткая предсезонка. Он начал тренироваться только на прошлой неделе и провел на поле всего 45 минут в товарищеском матче. Он не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда.

Конечно, это определенно неудача и большое разочарование. Я с самого начала знал, что будет нелегко. Мы пропустили два мяча, и это было не очень хорошо с точки зрения организации.

Понятно, что во втором тайме мы создавали моменты, у Рэшфорда были два хороших шанса. Жаль, что мы их не реализовали.

Я категорически недоволен. Мы должны действовать лучше. Должны извлечь уроки из этого матча», — приводит слова тренера BBC.

Криштиану Роналду
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
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 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
6
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
7
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
11
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
15
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
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 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
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Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
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Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
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Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
 1 : 2
7.08 18:30
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Фулхэм

 2
Эрик Дайер

Эрик Дайер

Тоттенхэм Хотспур

 1
П
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Джейми Варди

Лестер

 1
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Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
Жоэлинтон

Жоэлинтон

Ньюкасл Юнайтед

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И К Ж
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Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
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