Эрик тен Хаг: «Роналду не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему не включил нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«У Роналду была очень короткая предсезонка. Он начал тренироваться только на прошлой неделе и провел на поле всего 45 минут в товарищеском матче. Он не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда.

Конечно, это определенно неудача и большое разочарование. Я с самого начала знал, что будет нелегко. Мы пропустили два мяча, и это было не очень хорошо с точки зрения организации.

Понятно, что во втором тайме мы создавали моменты, у Рэшфорда были два хороших шанса. Жаль, что мы их не реализовали.

Я категорически недоволен. Мы должны действовать лучше. Должны извлечь уроки из этого матча», — приводит слова тренера BBC.