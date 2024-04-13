Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» не заслуживал победы в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Борнмутом» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«У нас стойкая команда, у нее есть характер, мы хотим побеждать. Дважды мы отбивались в этом матче. Трижды мы легко теряли мяч в тех местах, в которых не должны были этого делать. Правда в том, что сегодня мы не заслуживали победы. Мы должны действовать лучше, контролировать игру, забивать голы и не отдавать столько моментов», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в АПЛ до четырех матчей — 3 ничьи и 1 поражение. Команда Эрика тен Хага с 50 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.