Эрик тен Хаг: «У «Арсенала» хорошая структура игры и победный менталитет. Мы знаем, что делать, чтобы остановить их»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 21-го тура премьер-лиги против «Арсенала».

«Они заслуживают того, чтобы быть в том положении, в котором сейчас находятся. У них действительно хорошая структура игры, победный менталитет и отличный настрой в команде. Вот почему они занимают первое место в лиге.

Сейчас они находятся на правильном пути, и от нас зависит, сможем ли мы остановить их. Мы сделаем все возможное для этого. Мы знаем, что делать. Мы должны показать хорошую игру. Если это сделаем, то у нас будут хорошие шансы добиться положительного результата», — приводит Sky Sports слова тен Хага.

Матч между командами пройдет 22 января и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «МЮ» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков. «Арсенал» лидирует с 47 очками.