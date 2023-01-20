Фирмино подтвердил, что хочет подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуль» Роберто Фирмино подтвердил, что хочет подписать новый контракт с клубом.

«Я имею прекрасную возможность играть на высочайшем уровне с великолепными футболистами. Я счастлив в команде и намерен остаться в «Ливерпуле», — приводит слова бразильца The Guardian.

Ранее появлялась информация, что нападающий подпишет новый контракт до 2025 или 2026 года.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 13 матчах английской премьер-лиги, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Фирмино с мерсисайдским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.